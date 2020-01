CHL, Tribunale Firenze dichiara il fallimento

(Teleborsa) - Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 14 del 15 gennaio 2020, depositata in cancelleria in data 20 gennaio 2020, ha dichiarato il fallimento di CHL, nominando Giudice Delegato Cristian Soscia e curatore fallimentare Vincenzo Pilla.



L'adunanza per l'esame dello stato passivo avrà luogo dinanzi al Giudice Delegato in data 14 maggio 2020 presso il Tribunale di Firenze.



I creditori ed i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita - spiega una nota - potranno presentare domande di insinuazione fino a trenta giorni prima dell'adunanza. © RIPRODUZIONE RISERVATA