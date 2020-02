(Teleborsa) - Il Tribunale di Prato ha dichiarato il fallimento della società BCM, indirettamente controllata da CHL, ed ha nominato Giudice Delegato Raffaella Brogi e curatore fallimentare Leonardo Castoldi.



BCM è controllata da CHL per il tramite di Terra, che detiene il 70% delle azioni di BCM.



L'adunanza per l'esame dello stato passivo avrà luogo dinanzi al Giudice Delegato in data 21 maggio 2020 presso il Tribunale di Prato. © RIPRODUZIONE RISERVATA