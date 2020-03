CHL, presentato reclamo contro sentenza fallimento

(Teleborsa) - CHL fa sapere che l'ex presidente del consiglio di amministrazione Sauro Landi e l'ex amministratore delegato Maria Grazia Cerè hanno notificato al curatore del fallimento il reclamo previsto dalla legge fallimentare.



Il reclamo è stato depositato presso la Corte d' Appello di Firenze avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, emessa dal Tribunale di Firenze in data 15-20 gennaio 2020.



L'udienza per la comparizione delle parti è fissata per il 17 aprile dinanzi alla prima sezione civile della Corte d'Appello di Firenze. © RIPRODUZIONE RISERVATA