CHL, il CdA conferma l'accordo per l'acquisizione di Rubelite Ltd.

(Teleborsa) - Importanti novità emergono dal Consiglio di Amministrazione diriunitosi in data odierna. Ilha provveduto ad accertare la sussistenza dei requisiti normativi e statutari in capo ai propri componenti ai fini della regolare costituzione dell'organico amministrativo. Inoltre ha deliberato di attribuirein qualità die al Consigliere, oltre ad aver nominato il Comitato per il Controllo della Gestione con presidente Andrea, affiancato da Sabrinae AngioloE' stato poi firmato un accordo relativo all'operazione didelladel capitale sociale della società di diritto irlandeseche opera da anni nel settore delle telecomunicazioni di qualità e vende servizi di raccolta e terminazione di dati internet e chiamate telefoniche internazionali ad altri operatori. L'acquisizione si colloca nell'ambito della strategia industriale delche ha l'intento di, in Italia e in Europa. Si precisa, inoltre, che i debiti ed i crediti della società sono esclusivamente inerenti all'attività commerciale correnti, e nella transazione non sono previsti contratti dio cessione di crediti.L'acquisto, tramite la controllata, rende possibile l'estensione del Gruppo fiorentino anche alche si concretizzerà entro l'estate. Sarà propedeutica al lancio del brand internazionale in ambito telecomunicazioni delche avverrà fra settembre ed ottobre. In forza delle sinergie e degli accordi di, il Gruppo CHL ha tutte le caratteristiche per poter essere accreditato quale palyer europeo in ambitoin grado di poter interagire e competere con i grandi operatori di settore.