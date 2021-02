(Teleborsa) - La Corte d' Appello di Firenze ha respinto il reclamo proposto dall' ex presidente del consiglio di amministrazione di CHL, Sauro Landi e l'ex amministratore delegato Maria Grazia Cerè avverso la sentenza dichiarativa di fallimento di CHL emessa dal Tribunale di Firenze nel gennaio 2020.



Lo rende noto con un comunicato la stessa CHL aggiungendo inoltre che il Tribunale di Firenze ha fissato per il prossimo 8 giugno 2021 il terzo esperimento per la vendita senza incanto di due unità immobiliari ricomprese nell' attivo del fallimento dell'azienda con prezzo ribassato del 25 per cento.



