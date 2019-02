Chiusure domenicali, tutto da rifare: si riparte con le audizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La proposta di legge sullo stop alleche tanto ha fatto discutere in questi mesi, è ancora inSi riparte, dunque, dalla casella di via sullache si è scontrata con più di qualche resistenza da parte di quanti hanno invocato il- con cui il Governo intende cancellare la liberalizzazione voluta da Marioin piena crisi economica, per regolamentare le aperture domenicali di- Il testo presentato dal relatore leghista(una sintesi delle sette proposte) è mutato e si riparte con le. La conferma arriva da BarbaraPresidente della commissione autorità produttive della Camera la quale annuncia che si riapre la discussione perchè- "Il testo - conferma Dara - è cambiato e ora è necessario risentire lequindi si faranno nConfermo che sono disponibile a cogliere tutte le proposte, avevo sempre detto che il testo era rivedibile. E a sostenere questa linea sono stati un po' tutti in Commissione, Pd compreso.- Forza Italia e Pd - sono rimaste spiazzate perché abbiamo dato una deroga ai centri storici e ai negozi di vicinato che rimarranno aperti come oggi, cosa che negli altri testi non c'era,commenta Patrizia De Luise, Presidente di Confesercenti.Critiche, invece, dalle associazioni dei consumatori. Per Massimiliano, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, èe con il rischio di tornare