Chiuso secondo finanziamento da 3 milioni di euro per BOOM imagestudio

(Teleborsa) - BOOM imagestudio ha reso noto in data odierna di aver concluso un round seed di finanziamento da 3 milioni di euro, in aggiunta al primo da 500mila euro chiuso a settembre 2018.



La startup che lavora nell'ambito della fotografia commenta l'operazione, tramite le parole del co-fondatore della società- insieme a Giacomo Grattirola e Jacopo Benedetti- Federico Mattia Dolci, affermando che "In poco più di un anno siamo diventati il principale fornitore di contenuti fotografici di Real Estate e Food Delivery in Italia. Ora, grazie ai nuovi fondi, consolideremo la nostra presenza nel mercato Europeo aprendo ad un nuovo modo di vivere la fotografia.