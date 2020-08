ChiNext, riforma storica del listino con 18 IPO e nuove regole di trading

(Teleborsa) - Riforma storica per il ChiNext, noto anche come il Nasdaq cinese.



Ben 18 sono le società che hanno fatto il loro debutto sull'indice azionario, nella sessione odierna. Ma non è tutto. Entrano in vigore, infatti, nuove regole di trading. La nuova disciplina permette alle azioni scambiate sul ChiNext di salire e scendere del 20% circa, rispetto alla precedente variazione consentita, sia al rialzo che al ribasso, pari al 10%.















