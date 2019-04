China Eastern, nuovi A350-900 per la rotta Roma Fiumicino-Shangai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Per celebrare la- operativa dal 2011 -. La compagnia aerea cinese, la sola al mondo ad offrire collegamenti diretti giornalieri tra Roma e Shanghai, ospiterà i suoi passeggeri a bordo del nuovo modello che prevede quattro nuove configurazioni: Business Plus (4 posti), Business (36 posti), Premium Economy (32 posti) ed Economy (216 posti), per un totale di 288 posti, 50 in più rispetto agli A332.Il nuovo A350-900 continuerà ad operare tutti i giorni con il volo MU788 in partenza da Roma Fiumicino alle 21.10 e in arrivo a Shanghai Pudong alle 14.35 del giorno dopo, e con il volo MU787 in partenza da Shanghai Pudong alle 12.25 e in arrivo a Roma Fiumicino alle 19.10"Si tratta del 700esimo aeromobile e il 365esimo Airbus della flotta di China Eastern" ha commentato il General Manager di China Eastern, ufficio di Roma,. L'aeromobile, presenta inoltre una configurazione di cabine eccellente, nonché un ottimo sistema di servizio a bordo. L'obiettivo è quello di offrire ai passeggeri un'esperienza di viaggio all'avanguardia confortevole, sicura e affidabile", ha concluso il direttore."Siamo lieti di dare il benvenuto a questo nuovo aeromobile di ultima generazione diretto da Roma Fiumicino alla volta di Shanghai – ha dichiarato, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma. -".Palombelli ha ricordato come "i livelli di attrattività raggiunti dal primo aeroporto d'Italia per le compagnie aeree e per i passeggeri cinesi,. Il nostro costante impegno a migliorare la qualità fornita a vettori e viaggiatori è stato premiato con numerosi riconoscimenti ricevuti in questi anni da enti internazionali", tra cui il l'Airport Service Quality Award" per il 2018."Un anno record quello da poco concluso che ha premiato l'efficienza del Leonardo da Vinci anche per quanto riguarda la puntualità dei voli. Fiumicino infatti è il secondo in Europa e tra i primi dieci al mondo per puntualità di arrivi e partenze", ha concluso Palombelli.