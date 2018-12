Chiedere un prestito, tutte le spese da considerare

Ultimo aggiornamento: 13:14

da parte delle famiglie italiane, di un buon 9,5% nel mese di ottobre 2018 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, secondo le rilevazioni periodiche sull’andamento del sistema creditizio effettuate dal CRIF. Si registra un aumento dei prestiti finalizzati ma sono soprattutto i prestiti personali a segnare una netta ripresa, con un +17,2% su base annua. Non sempre però chi si ritrova a chiedere un prestito ha i giusti strumenti per comprendere tutti gli aspetti dell’operazione e valutarne in modo corretto la convenienza in termini di costi e benefici. Ecco allora una breve guida agli elementi principali che distinguono le offerte di finanziamento, per operare un confronto più consapevole.Il primo elemento che salta all’occhio in ogni offerta di prestito, anche perché evidenziato a livello promozionale da banche e finanziarie, è il. Già qui è necessario alzare il livello di attenzione e comprendere la differenza tra questo valore e il, generalmente meno sbandierato, e il perché è presto detto. Se è vero che il TAN rappresenta il tasso di interesse puro applicato al finanziamento, sul quale si calcola la rata mensile, il TAEG ne rappresenta però il costo effettivo, concreto, completo di tutte le spese aggiuntive e accessorie collegate alla stipula, all’erogazione e al rimborso. È quindi un valore essenziale per comprendere e confrontare la concreta convenienza di un’offerta rispetto a un’altra e non solo, anche a capire, all’interno della stessa offerta, quale parte occupino le spese accessorie. Una forte differenza tra TAN e TAEG dovrebbe infatti essere considerata con attenzione, perché potrebbe nascondere il tentativo di rendere più allettante l’offerta con un tasso nominale molto basso salvo poi rivalersi attraverso spese accessorie che portano il costo del finanziamento al pari se non superiore a offerte più trasparenti. Per approfondire il tema interessi e piano di rimborso si può fare riferimento anche alla differenza tra tasso nominale e tasso effettivo spiegata da Facile.it Le spese aggiuntive che possono incidere sui costi totali del finanziamento sono di diverso genere, alcune si potrebbe dire inevitabili, come la tassazione, altre azzerabili a discrezione. Dovrebbe essere possibile, in nome della trasparenza a cui banche e finanziarie sono tenute. Andranno conteggiate eventuali spese di istruttoria della pratica, l’imposta di bollo sul contratto, i costi di gestione del rimborso e in particolare le commissioni mensili di incasso rata, da valutarsi attentamente soprattutto se il prestito ha un lungo piano di rimborso. Si possono inoltre avere costi per le comunicazioni periodiche tra banca e cliente, che variano sensibilmente in base all’offerta. Da questo punto di vista il confronto on line e la possibilità di consultare autonomamente i documenti informativi può rivelarsi un vantaggio non indifferente. In molti casi si noterà come le offerte on line riducano sensibilmente le spese aggiuntive e quindi, per quanto detto finora, la differenza tra TAN e TAEG. Il motivo va ritrovato principalmente nel fatto che la maggior parte delle spese accessorie sonoche in una procedura a distanza risultano evidentemente meno onerose per l’istituto che eroga il prestito, e che può quindi trasmettere più facilmente questo vantaggio economico al cliente finale.Per concludere può essere interessante chiarire, anche per evitare equivoci terminologici, che la differenza tra TAN e TAEG non coincide con la differenza tra tasso di interesse nominale e tasso di interesse reale, come spiegato sul sito della Banca Centrale Europea , che si gioca su altri fattori, nella fattispecie il costo del denaro e l’effettivo potere d’acquisto dell’importo finanziato. Il tasso di interesse reale si ottiene infatti dalla differenza tra il tasso di interesse nominale e il tasso di inflazione, ed è un metro di valutazione che si applica non solo ai finanziamenti ma anche ai risparmi.