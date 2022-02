Chevron compra Renewable Energy in deal da 3,15 miliardi di dollari

(Teleborsa) - L'azienda petrolifera statunitense Chevron ha raggiunto un accordo definitivo per acquisire Renewable Energy Group (REG), società americana di produzione di biodiesel. L'operazione prevede che la major del petrolio acquisirà le azioni in circolazione di REG in una transazione in contanti del valore di 3,15 miliardi di dollari, o 61,50 dollari per azione. L'enterprise value totale è di 2,75 miliardi di dollari, e include una posizione di cassa netta di circa 400 milioni di dollari maggiore del debito. Il prezzo annunciato rappresenta un premio di circa il 57% sulla media a 30 giorni dei prezzi delle azioni Renewable Energy. Il closing è previsto nella seconda metà del 2022.

"REG è stato uno dei fondatori dell'industria dei combustibili rinnovabili e da allora è stato un innovatore - ha affermato Mike Wirth, presidente e CEO di Chevron - Insieme, possiamo crescere in modo più rapido ed efficiente di quanto entrambi potrebbero da soli". La transazione accelererà l'obiettivo di Chevron di aumentare la capacità di produzione di combustibili rinnovabili a 100.000 barili al giorno entro il 2030. La transazione dovrebbe aumentare i profitti di Chevron nel primo anno dopo la chiusura e aumentare il free cash flow con l'espansione del business del biodiesel.