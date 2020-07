Chevron acquista Noble Energy per circa 5 miliardi più il debito

(Teleborsa) - La major petrolifera Chevron annuncia l'acquisto di Noble Energy per un valore di circa 5 miliardi di dollari. Un'operazione degna di nota per la tempistica, perché arriva appena dopo la pesante crisi scatenata dal coronavirus.



La cifra sale a 13 miliardi includendo l'accollo del debito. L'offerta valorizza Noble 10,38 dollari per azione, offrendo un premio del 7,5% sulla chiusura di venerdì scorso.



Il prezzo pagato conferma la strategia lungimirante di Chevron, che paga un prezzo giudicato "moderato" per Noble, dopo aver rinunciato l'anno scorso ad Anadarko, in seguito al rilancio di Occidental Petroleum.



Chevron diversifica così il suo portafoglio, entrando nel ricco mercato israeliano, dove Nobel opera il più grande giacimento di gas naturale del Mediterraneo orientale.





