Chart Industries acquisirà Howden per 4,4 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Chart Industries, società statunitense che produce e vende apparecchiature ingegnerizzate per le industrie dell'energia e del gas industriale, ha firmato un, fornitore globale di prodotti e servizi mission-critical per la movimentazione di aria e gas, dalle affiliate di KPS Capital Partners. Il prezzo di acquisto è die sarà finanziato attraverso unadi una nuova classe di azioni privilegiate.Howden, con sede nel, produce ventilatori, compressori, scambiatori di calore rotativi, turbine a vapore e altri prodotti, servizi e soluzioni per la gestione dell'aria e del gas altamente ingegnerizzati."Le offerte di Chart e Howden sononel primo anno, insieme a una significativa esposizione all'aftermarket, all'assistenza e alla riparazione, che solleva il profilo di margine dell'attività combinata, aggiunge resilienza e amplia i nostri mercati finali", ha dichiarato il CEO Jill Evansko.Chart e Howden hanno undi circa 3,7 miliardi di dollari al 30 settembre 2022, che supporta. Le due realtà prevedono significative sinergie di costo per circa 175 milioni di dollari e sinergie di ricavi per 150 milioni di dollari nei primi 12 mesi dopo il closing (atteso nel primo semestre del 2023).