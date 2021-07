Charles Schwab, la trimestrale delude le attese

Venerdì 16 Luglio 2021, 17:15

(Teleborsa) - Scivola il titolo Schwab(Charles)Corp che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,83%.

A pesare sulle azioni contribuisce la trimestrale che ha deluso le aspettative degli analisti. Nel secondo trimestre, la società ha registrato utili per azione pari a 0,70 dollari, in calo da 0,84 dollari del primo trimestre, ma in crescita da 0,54 dollari dello stesso trimestre del 2020. Il fatturato si è attestato a 4,53 miliardi di dollari, superiore al consensus (4,46 miliardi) e inferiore ai 4,72 miliardi del primo trimestre.



Se si analizza l'andamento del titolo con l'S&P-500 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.

Lo status tecnico di Schwab(Charles)Corp perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 67,68 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 70,03. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 66,82.

