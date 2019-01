Cgil, Maurizio Landini Segretario generale. Furlan: Cisl pronta a lavorare insieme per unità sindacato

(Teleborsa) - Maurizio Landini, già indicato come successore di Susanna Camusso, è il nuovo Segretario generale della Cgil. E' stato eletto a Bari dall'Assemblea generale della confederazione con il 92,7% dei consensi. L'unita' dell'organizzazione è stata sancita con l'accordo con Vincenzo Colla, proposto come vicesegretario generale. L'altro vicesegretario sarà Gianna Fracassi.



"Auguri e in bocca al lupo a Maurizio Landini, a Gianna Fracassi e Vincenzo Colla e ai nuovi segretari confederali. La Cisl è pronta a lavorare con Cgil e Uil per rafforzare l'unità del sindacato, la dignità del lavoro e della persona". Lo ha scritto su twitter la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. © RIPRODUZIONE RISERVATA