CGIL, cresce il tempo determinato e part time, falsa crescita occupazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre dell'anno il numero di occupati ha superato il livello dei corrispondenti tre mesi del 2008 (+283mila unità). È cambiata tuttavia in modo sostanziale la composizione dell'occupazione, questo è quanto affermato da uno studio dalla CGIL., così come calano gli indipendenti (-581mila nel tempo pieno e -51mila nel part time).(+732mila a tempo indeterminato e +385mila a termine) che i tempi determinati (+726mila in totale, di cui circa il 50% ricompresi nel part time).Per il lavoro dipendente, lo scarto residuo è del -0,8% in presenza però di un numero decisamente maggiore di occupati rispetto al 2008 (oltre 900mila) e, quindi, con un consistente minor numero di ore effettive pro capite, mentre dovrebbero essere più alte.. La percentuale sui dipendenti risulta nel secondo trimestre dell'anno superiore alla media Eurozona (17,2% contro il 15,9%).