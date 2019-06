Cgil, Cisl e Uil contro tagli sanità, pronti a mobilitazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Se confermata la riduzione di 2 miliardi già nel 2020 i sindacati sono"Il governo, nella proposta diannuncia possibili- spiegano le tre sigle sindacali - la Conferenza delle Regioni, lanciando l'allarme, indica la cifra dei possibili. Se fosse confermata, si tratterebbe di una scelta inaccettabile, che colpisce un Ssn già ferito da anni di sottofinanziamento (l`Italia ha una spesa sanitaria al di sotto della media dei Paesi europei), che ha indebolito i servizi, impedito le assunzioni di personale necessarie per assicurare la tutela della salute e le cure ai cittadini"."Cgil, Cisl, Uil - proseguono -per cambiare le politiche economiche e sociali del governo e per rilanciare il Ssn pubblico e universale, con ladel 1 giugno, quella dei lavoratori pubblici inprogramma l'8 giugno e l'iniziativa per il Mezzogiorno del 22 giugno prossimo. Di fronte a nuovi tagli diventa inevitabile una mobilitazione dei lavoratori e dei pensionati"."In questa situazione - secondo Cgil, Cisl e Uil - s, si accentuano le, si impediscono le necessarie innovazioni e riorganizzazioni per riqualificare i servizi sanitari. Ancora una volta si usa il Ssn come un bancomat, invece che come un formidabile investimento per garantire diritti, sviluppo e buona occupazione".