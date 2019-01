Cgia, Pubblica Amministrazione da incubo: in Europa solo la Grecia peggio di noi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Nell'solo lasta peggioE' il risultato dell'elaborazione, riferita al 2017, realizzata dalla Cgia di Mestre su dati della Commissione europea che riguardano l'indice sulla qualità dei servizi offerti dagli uffici pubblici dei 19 Paesi che utilizzano la moneta unica. E seinvece, si collocano tristemente nelle parte più bassa della graduatoria.. Anzi. Anche nel nostro paese ci sono tante realtà cheE anche in questo caso si ripete il copione che ci riporta addove emergono"Sarebbe comunque sbagliato generalizzare, non tutta la nostra amministrazione pubblica è di bassa qualità.afferma il coordinatore dell'Ufficio studi degli Artigiani, Paolo Zabeo,Tuttavia, continua Zabeo, il livello medio complessivosoprattutto nei rapporti tra le imprese e i pubblici uffici, che ha provocato l'allontanamento di molti operatori stranieri che, purtroppo, non vogliono più investire in Italia anche per l'eccessiva, conclude.