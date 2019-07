CGIA, è boom delle micro imprese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Micro" solo per modo di dire: in Italia sono oltree offrono lavoro a quasi, pari al 44,5% del totale. In pratica, quasi, come si apprende dall'Ufficio studi della, un numero quasi doppio rispetto a quello riferito alle grandi aziende.Nelle micro imprese lavoranorispetto agli addetti delle medie e grandi imprese (6 milioni), e generano il(220 miliardi su 750) e il(746 miliardi su 2.950). Importante sarebbe, quindi, prendere in considerazione le richieste sollevate dal mondo delle piccole e micro imprese. I settori economici dove il peso delle micro è maggiore sono le(93,3%),, mentre il comparto dove il numero di addetti nelle micro attività è maggiore è ilAl, il peso delle micro-imprese è nettamente superiore rispetto al resto del Paese: l'incidenza degli addetti nelle piccolissime attività vede primeggiare laseguita dal, lae la. Un pericolo, per le micro imprese, sarebbelordi all'ora e delloche provocherà una forte distorsione alla concorrenza a danno dei piccoli imprenditori del comparto casa,La legge di Bilancio 2020, sarà un banco di prova importante per misurare la sensibilità del, con l'Ufficio studi della CGIA che sta predisponendo unche verrà recapitato a tutti i deputati affinché le loro proposte legislative "rispettino" le richieste avanzate.