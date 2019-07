CGIA denuncia, pressione fiscale percepita al 48%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -La denuncia è partita dall'Ufficio studi della(Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre)Da dove vengono questi numeri? Secondo l'Istat, nel 2016 l'economia non osservata ammontava a 209,8 miliardi di euro (pari al 12,4 per cento del PIL): di questi, 191,8 miliardi erano parte della cosiddetta economia sommersa e altri 17,9 alle attività illegali. ILa pressione fiscale ufficiale è data dal rapporto tra le entrate fiscali ed il PIL prodotto in un anno (nel 2018 si è attestata al 42,1 per cento). Se, però, dalla ricchezza del Paese (PIL) sottraiamo la quota riconducibile al sommerso economico e alle attività illegali che, non producono alcun gettito per le casse dello Stato, il prodotto interno lordo diminuisce facendo aumentare il risultato che emerge dal rapporto tra il gettito fiscale e il PIL (48 per cento).Un altro grande tema del nostro Paese è quello dell'Questa "ricchezza", riconducibile alle attività irregolari e illegali non dà alcun contributo all'incremento delle entrate fiscali. Rammentando che la pressione fiscale si calcola attraversoInfine la CGIA prevede che,Che salgono a 33 miliardi se si sommano i 10-15 previsti per l'estensione della flat tax a tutta la platea dei contribuenti.