(Teleborsa) - Ilche hanno avuto unaccumula meno di 10mila euro all'anno, mentre per ildelle aziende il vantaggio è compreso. Il 2% delle imprese ha dichiarato risparmi per più di mezzo miliardo di euro. È quanto emerge da un'indagine SAP Concur in collaborazione con CGIA di Mestre sull'impatto della digitalizzazione nellecon più di 50 addetti.Per quasi il 56% delle imprese l'introduzione della digitalizzazione ha comportato o comporterà dei vantaggi economici. Il 30,4% delle imprese ha infatti riscontrato un risparmio immediato dalla digitalizzazione, più evidente al(Nord Est 32,5% e Nord Ovest 31,6%) rispetto alItalia (28,8%) e nel(24,6%). In quasi il 15% del campione le digitalizzazioni apporteranno dei vantaggi futuri e nel 10,7% dei casi l'eventuale risparmio non è ancora quantificabile in quanto la digitalizzazione è appena avvenuta., in particolare: 1 su 3 (33,9%) reinvestirà in parte i risparmi in azienda, un altro terzo (34,4%) lo farà completamente e il 14,6% ha previsto di farlo successivamente. Al contrario, meno di 2 imprese su 10 (17,1%) utilizzeranno i risparmi per esigenze di gestione corrente, come liquidità.Considerando le aree di reinvestimento prevalgono nettamente i(40,3%). Seguono(18,4%) e(17,5%), nuove assunzioni (9,2%), welfare aziendale (6,5%), scelte sostenibili (5,9%) e trasformazione di contratti a tempo indeterminato (2,1%).