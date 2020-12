© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Iper artigiani, piccoli commercianti, ristoratori e esercenti colpiti dal Covid hannosubite quest'anno e con le difficoltà di questi mesi, non è da escludere chedi questi settorientro la fine di questo mese, secondo un'analisi della. "Per sostenere quelle imprese che invece continueranno a tenere aperto è necessario un cambio di marcia, passare dalla logica dei ristori a quella dei rimborsi - ha spiegato il coordinatore dell'Ufficio studi Paolo Zabeo - In primo luogoe in secondo luogo abbattendo anche i costi fissi, così come ha stabilito nelle settimane scorse la Commissione Europea".Dal 13 ottobre l'Unione Europea ha concesso agli Stati membri diche, per effetto del Covid, abbiano subito una contrazione del fatturato di almeno il 30%. Tra questi costi sono inclusi. Se questa misura è giudicata positivamente dalla CGIA, ce n'è un'altra che potrebbe creare problemi alla imprese, soprattutto alle PMI: la nuova definizione introdotta dall'Unione Europea in materia di default."Dopo aver abbassato la soglia di sconfinamento per cittadini e imprese, per evitare gli effetti negativi dei crediti deteriorati Bruxelles ha imposto alle banche l'azzeramento in 3 anni dei crediti a rischio non garantiti e in 7-9 anni per quelli con garanzia reali - ha spiegato il segretario Renato Mason - È evidente che l'applicazione di questa misura indurrà moltissimi istituti di credito ad adottare un, per evitare di dover sostenere delle perdite nel giro di pochi anni".Dall'inizio della crisi pandemica fino a oggi, secondo i calcoli della CGIA, le. Nonostante ciò, questi aiuti sono stati, per la gran parte dei destinatari, del tutto insufficienti e l'associazione propone uno stanziamento che compensi quasi totalmente sia i mancati incassi sia le spese correnti che continuano a sostenere. Limitatamente alle figure artigiane e commerciali, inoltre, sarebbe necessaria una, eliminando il versamento riferito al minimale prestabilito, consentendo così agli interessati al solo versamento dei contributi calcolati sull'effettivo reddito prodotto negli esercizi 2020 e 2021.