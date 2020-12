(Teleborsa) - Ottima performance per CFT, che scambia in rialzo del 79,45%.



Il titolo ha avviato gli scambi a 4,6 euro che rappresenta il corrispettivo offerto da ATS nell'ambito dell'OPA lanciata sulle azioni CFT. Nelle prime battute il titolo non è riuscito a fare prezzo a causa del boom degli ordini.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Aim Italia. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a CFT rispetto all'indice di riferimento.



La tendenza di breve di CFT è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,59 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,68.

