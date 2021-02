(Teleborsa) - La Consob ha disposto il riavvio dei termini istruttori, con decorrenza da oggi, 2 febbraio, per il documento dell'OPA di ATS Italia sul 100% delle azioni CFT, società che opera nel settore dell'innovazione tecnologica.



I termini, per cui ea stata disposta la sospensione il 25 gennaio, avranno pertanto scadenza il 6 febbraio.



Lo riferisce, con una nota, ATS Automation Holdings Italy controllata della canadese ATS.



L'OPA prevede un corrispettivo di 4,6 euro per ogni azione portata in adesione all'Offerta che incorpora un premio dell'86,4% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie di CFT riferite al 4 dicembre, ultimo giorno di Borsa aperta prima della comunicazione dell'offerta e un premio implicito del 124,8% rispetto al prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie a 1 mese prima dell'annuncio. © RIPRODUZIONE RISERVATA