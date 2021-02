(Teleborsa) - La Consob ha approvato il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisito (OPA) volontaria totalitaria promossa da ATS su tutte le azioni ordinarie, a voto multiplo e speciali di CFT.



Lo rende noto la stessa CFT specificando che il periodo di adesione all'offerta, concordato con Consob, avrà inizio alle ore 8.30 del giorno 8 febbraio e terminerà alle ore 17.30 del giorno 12 marzo, estremi inclusi (salvo proroghe, in conformità alle disposizioni vigenti).



Il corrispettivo dell'offerta, pari a 4,6 euro per ciascuna azione ordinaria, a voto multiplo e speciale dell'emittente portata in adesione all'offerta, sarà corrisposto agli aderenti il 19 marzo 2021, salvo proroghe, in conformità alla normativa applicabile.



