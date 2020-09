CFT, chiude primo semestre in perdita

(Teleborsa) - CFT ha chiuso i primi sei mesi dell'anno con ricavi pari a 101,7 milioni (-15,8%) rispetto a Euro 120,8 milioni al 30 giugno 2019. Tale

variazione - spiega la società in una nota - è legata principalmente alla riduzione dei ricavi delle divisioni Sorting e Packaging.



L'EBITDA Adjusted è pari a 6 milioni (-22,7%) rispetto a Euro 7,8 milioni al 30 giugno 2019. Il risultato Netto di pertinenza è negativo per Euro 2,3 milioni, e si confronta con l'utile di Euro 1,3 milioni al 30 giugno 2019.



Posizione Finanziaria Netta negativa per Euro 56,8 milioni (incluso l'effetto IFRS16 negativo per circa Euro 17 milioni), rispetto ad Euro 43,3 milioni al 31 dicembre 2019. © RIPRODUZIONE RISERVATA