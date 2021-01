© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, ai sensi della normativa, la prospettata operazione diattraverso un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie, delle azioni a voto multiplo e delle azioni speciali.CFT, società parmense fondata nel 1945, è leader ned è quotata alla Borsa di Milano.ATS si risolve dunque all'invio del filing, "nonostante una valutazione approfondita della questione abbia concluso che l'obbligo di tale filing non ricorre, in quanto l'obiettivo è assicurare un processo di offerta collaborativo e solido con tutti gli stakeholders".nel processo di offerta ed èrelativo al filing, anche alla luce della positiva risoluzione in merito alla normativa spagnola di golden power notificata dalla relativa autorità locale.ATS "continua a considerare questa operazione particolarmente importante, in quanto volta alla creazione di una piattaforma nel mercato del confezionamento degli alimenti e bevande" e "crede fermamente che la sua piattaforma globale e la sua leadership nell'automazione apriranno nuovi mercati e strade di crescita per CFT, con conseguente significativa creazione di valore per ATS, CFT e per i loro clienti e dipendenti negli anni a venire".