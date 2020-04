Ces: UE tuteli subito nuovi disoccupati causati da pandemia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Già prima dello scoppio improvviso dellac'era da fare i conti con i problemi legati. Con l'irruzione del Covid-19 sulla scena, il quadro giàPer questo, la Confederazione europea dei sindacati (Ces) sollecita i leader dell'UE, che si riuniranno domani, giovedìa concordare proposte e attuarleper aiutare i lavoratori, le aziende e i servizi pubblici colpiti dalla crisi del. Il Segretario generale della Ces,i, sottolinea che il protrarsi dei colloqui senza raggiungere un accordo costa vite e posti di lavoro. La Ces stimain tutto il vecchio continente. Domani, ilprenderà in considerazione un pacchetto di sostegno da 540 miliardi che include il programmaper la protezione del lavoro e dele come finanziare la"Con la perdita diogni settimana e i servizi pubblici sempre più sotto pressione - osserva Visentini - i leader dell'UE hanno la responsabilità di dare un supporto il più: lunghi colloqui costanoSecondo i sindacati europei idevono ricevere gliper far fronte a una situazione senza precedenti. "Come ha affermato Angela Merkel - ricorda il leader della Ces - questa pandemia non è colpa di nessuno Stato membro. Quindi la solidarietà non può venire con condizioni che farebbero pagare iAbbiamo bisogno che tutti gliagiscano nell'interesse comune. E' necessario un piano di risanamento straordinario, con finanziamentilavoratori e imprese da raccogliere attraverso obbligazioni comuni concordate cone che devono essere garantite dall'UE".