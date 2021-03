8 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Cerved Group è la migliore del FTSE MidCap, dopo aver confermato le notizie di stampa su una possibile cessione della divisione Cerved Credit Management Group, la controllata sugli NPL. Il titolo scambia a 7,695, in rialzo del 10%.

"Cerved Group conferma che, nell'ambito delle valutazioni relative alla valorizzazione della divisione Credit Management, sono in corso trattative - senza vincolo di esclusiva - con fondi di private equity per la cessione della controllata Cerved Credit Management Group", ha scritto ieri la società in una nota.

"Cerved Group darà informativa al mercato di eventuali sviluppi relativi alla valorizzazione della divisione Credit Management secondo le disposizioni vigenti", ha aggiunto.

Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 8,008 e successiva a 8,623. Supporto a 7,393.