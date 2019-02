Cerved, ricavi 2018 in aumento del 16%

(Teleborsa) - Cerved ha chiuso il 2018 con ricavi consolidati pari a 458,1 milioni di euro in crescita del 16,1%. Secondo i risultati preliminari esaminati dal CdA l'Ebitda adjusted consolidato ha raggiunto 208,5 milioni di euro, con un aumento del 14,8%.



La posizione finanziaria netta si è attestata a 547,4 milioni di euro.



"Il 2018 si è concluso con risultati positivi, sia in termini assoluti che di percentuali di crescita, in linea con le nostre previsioni a valle dei risultati del terzo trimestre" - ha affermato l'AD Gianandrea De Bernardis -. "Abbiamo anticipato l'annuncio dei risultati preliminari 2018 al fine di assicurare al mercato un'informativa il più possibile tempestiva, rimanendo inteso che il 5 marzo 2019 approveremo i risultati definitivi". © RIPRODUZIONE RISERVATA