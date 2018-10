Cerved prosegue l'acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) - Cerved Group ha acquistato, nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 19 ottobre 2018, n. 245.700 azioni proprie ad un prezzo medio ponderato giornaliero di 8,04 euro per azione per un controvalore di 1.975.847 euro nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 3 settembre 2018.



Alla data del presente comunicato la società detiene n. 1.285.300 azioni proprie pari allo 0,658% del capitale sociale.



Ribasso scomposto oggi a Piazza Affari per l'agenzia di informazioni commerciali, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,06% sui valori precedenti.





