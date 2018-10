Cerved prosegue il piano di buy back

(Teleborsa) - Cerved Group ha acquistato, nel periodo compreso tra l'8 e il 12 ottobre 2018, n. 238.250 azioni proprie ad un prezzo medio ponderato giornaliero di 8,33 euro per azione per un controvalore di 1.984.086 euro nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie.



Alla data del 16 ottobre 2018 la Società detiene n. 1.039.600 azioni proprie pari allo 0,532% del capitale sociale.



Intanto in Borsa giornata incolore per il primario operatore italiano nell'analisi del rischio di credito e nel credit management, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,80% rispetto alla seduta precedente.





