Cerved, mandato a Mediobanca per valutare divisione Npl

(Teleborsa) - Cerved Group S.p.A. esce allo scoperto comunicando di aver conferito all'advisor Mediobanca un mandato relativo alla valutazione esplorativa di opzioni strategiche con riferimento alla divisione aziendale facente capo alla controllata diretta Cerved Credit Management Group S.r.l., specializzata nella gestione dei crediti deteriorati (Npl). La precisazione è avvenuta a seguito delle notizie di stampa pubblicate oggi sul quotidiano "Il Sole 24 ORE".



"Allo stato tali valutazioni sono ancora in fase preliminare e pertanto la Società non ha assunto alcuna deliberazione in merito", precisa la nota.



Brilla il titolo a Piazza Affari: +3,29%.