Cerved Group, Emanuele Bona è il nuovo Cfo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Cerved Group annuncia che. Oltre a vantare un solido background internazionale nei settori della consulenza strategica e dell'investment banking - da McKinsey a Goldman Sachs e Merrill Lynch - ha anche una consolidata esperienza come CFO di società quotata in quanto arriva in Cerved da BFF Banking Group (Banca Farmafactorin).Cerved comunica anche di aver raggiunto un accordo con Giovanni Sartor, attuale Chief Financial Officer del Gruppo, per pianificare una graduale uscita dal Gruppo, in coerenza con il piano di successione concordato. Per assicurare un'agevole transizione, Sartor manterrà i propri incarichi e responsabilità di Cfo fino al 31 luglio, ma rimarrà nel Gruppo fino alla fine di Marzo 2022, mantenendo gli attuali incarichi nei Consigli di Amministrazione di alcune società controllate.Sulla base delle informazioni disponibili alla Società, alla data odierna, Giovanni Sartor detiene 27.447 azioni della Società.