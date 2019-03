Cerved crolla in Borsa. Advent rinuncia all'OPA per quotazione troppo alta

(Teleborsa) - Advent International Corporation rinuncia all'OPA su Cerved Group a causa del prezzo troppo elevato raggiunto dal titolo, che quindi crolla a Piazza Affari, riportato una perdita del 12,5% a 8,4 euro.



Operativamente è attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 8,155 e successiva a 7,895. Resistenza a 8,55.



Advent International Corporation ha comunicato a Cerved Group di aver rinunciato all'OPA di cui si era vociferato la scorsa settimana, perché in seguito ai rumors il titolo ha raggiunto un prezzo troppo elevato, passando da 7,71 euro a 9,60 euro.



Una circostanza che rende impossibile all'investitore proseguire con l'operazione, benché l'esito della due diligence effettuata abbia "confermato che Cerved Group è una società con grande potenziale per una crescita continua ed è gestita da un ottimo management team". © RIPRODUZIONE RISERVATA