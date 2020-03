Cerved, crescita a doppia cifra per ricavi 2019. No dividendo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nell'esercizio 2019 Cerved ha riportatoconsolidati aumentati del 13,7%, attestandosi a Euro 520,6 milioni rispetto ai 458,1 milioni dell'esercizio precedente (+7,9% su base organica).L'Ebitda Adjusted Consolidato di Euro 236,6 milioni dell'esercizio 2019 rappresenta un aumento dell'11,3% rispetto al precedente esercizio (+7,9% su base organica). Il margine Ebitda Adjusted del Gruppo si è attestato al 45,4%, rispetto al 46,4% del 2018.Al 31 dicembre 2019 ilè stato di Euro 58,2 milioni. Il Risultato Netto Adjusted prima delle minoranze – che esclude gli oneri ed i proventi non ricorrenti, il costo ammortizzato dei finanziamenti, l'ammortamento dei plusvalori allocati emersi dai processi di aggregazione aziendale, l'adeguamento del fair value delle opzioni e l'effetto fiscale delle precedenti poste – si è attestatoa Euro 121,9 milioni, in aumento del 4,4 % rispetto a Euro 116,7 milioni dell'esercizio 2018., anche se in presenza di un risultato netto positivo e di consistenti riserve.." - ha commentatodel Gruppo -. ": già in passato il nostro business ha dimostrato di essere resiliente e, grazie alle pratiche di business continuity e ai progetti di smartworking, l'organizzazione sta reagendo bene all'emergenza. Vista l'incertezza legata all'emergenza COVID-19nella seconda metà dell'anno per un aggiornamento sulla strategia ed i target finanziari".