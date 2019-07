Cerved, confermato rating CPI

(Teleborsa) - GPI rende noto che Cerved Rating Agency, l'agenzia di rating italiana specializzata nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie e nella emissione di titoli di debito, ha confermato il rating della Società a "A3.1".



Il rating "A3.1" costituisce un riferimento da Investment Grade nella scala di rischio Cerved, che valuta GPI come "Azienda con fondamentali solidi e una buona capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di credito è basso". Il giudizio espresso riflette la positiva evoluzione del modello di business e del posizionamento competitivo, i risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2018 e l'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di GPI sul mercato MTA di Borsa Italiana.



La valutazione corrisponde al livello A- di S&P, ad A3 di Moody's e a A-1 di Fitch.





