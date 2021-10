Cerved, CdA avvia esame fusione in Castor BIdco con delisting

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 08:15







(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Cerved Group, riunitosi per avviare gli approfondimenti sulla fusione per incorporazione di Cerved in Castor Bidco funzionale al delisting, ha deliberato a maggioranza di convocare l'Assemblea per l'approvazione del progetto di Fusione per l'11 febbraio 2022, in unica convocazione.



La società precisa che a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea del progetto di fusione, agli Azionisti che non abbiano concorso all'adozione della relativa deliberazione spetterà il diritto di recesso.



Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso, calcolato in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura rilevati in Borsa nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione, verrà comunicato al mercato con successivo avviso ai sensi di legge e di regolamento