Cerved, Castor Bidco aumenta corrispettivo OPA a 10,20 euro

Venerdì 27 Agosto 2021, 09:15

(Teleborsa) - Cresce il corrispettivo dell'OPA promossa da Castor Bidco su Cerved Group. L'offerente ha infatti annunciato l'incremento del corrispettivo dell'Offerta da 9,50 euro a 10,20 euro per ciascuna Azione portata in adesione e la proroga di sette giorni della scadenza dell'OPA dal 31 agosto originario al 7 settembre 2021.

Il corrispettivo maggiorato incorpora un premio pari al 44,9% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni alla data del 5 marzo 2021, giorno di borsa aperta antecedente l'8 marzo 2021, quando è stata annunciata l'offerta ed un premio del 53,6% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni nei dodici mesi precedenti la data di annuncio.

L'esborso massimo, nel caso in cui fossero portate in adesione tutte le 195.274.979 azioni oggetto dell'Offerta, incluse le azioni proprie, e calcolato sulla base del corrispettivo come incrementato, sarebbe pari a 1.991.804.786 euro.

E' stato anche modificato il Contratto di Finanziamento con le Banche Finanziatrici Originarie al fine di incrementare l'importo massimo della Linea di Credito Term da 1.650.000.000 Euro a 1.680.000.000 Euro L'utilizzo massimo di mezzi propri sarà pari a 970.000.000 Euro.

L'Offerente ha inoltre trasmesso a Consob la documentazione relativa all'avvenuta costituzione della Garanzia di Esatto Adempimento dell'Offerta rilasciata dalla divisine milanese di JPMorgan Chase Bank per l'importo pari alla differenza tra il nuovo esborso massimo, calcolato sulla base del corrispettivo incrementato, e l'esborso massimo originario, ad integrazione della Garanzia di Esatto Adempimento dell'Offerta rilasciata lo scorso 7 luglio 2021.

E' stata infine modificata la condizione della Soglia Minima da una partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente almeno pari al

50% più 1 Azione a una partecipazione pari all'80%.