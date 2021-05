27 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - "Sogei S.p.A. ha comunicato che il sistema Tessera Sanitaria sarà sottoposto a un fermo totale per manutenzione straordinaria dalle ore 18:00 di sabato 29 maggio alle ore 16:00 di domenica 30 maggio, al fine di potenziare l'infrastruttura tecnica del sistema". È quanto fa sapere l'Inps in una nota sottolineando che "il fermo avrà impatti anche sulla trasmissione dei certificati telematici di malattia che non potranno quindi essere inviati".

Al fine di assicurare comunque la tutela previdenziale della malattia, i medici curanti – afferma l'Istituto – "provvederanno pertanto a redigere certificati in modalità cartacea che il lavoratore dovrà aver cura di trasmettere, secondo la normativa vigente, al proprio datore di lavoro e all'Inps".