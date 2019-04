Ceramiche Ricchetti saluta la Borsa dopo OPA

(Teleborsa) - Ceramiche Ricchetti saluta la Borsa dopo la conclusione positiva dell'offerta presentata da Finkéramos e la revoca dfalla quotazione disposta da Borsa Italiana a partire da oggi. Il titolo era già stato sospeso nelle giornate del 24 e 25 aprile.



L'offerente Finkéramos ha infatti depositato in banca il controvalore di 1,7 milioni di euro,, relativo alla procedura congiunta per l'adempimento dell'obbligo di acquisto avente ad oggetto le 8.112.376 azioni ordinarie GCR ancora in circolazione, pari al 4,113% del capitale sociale.



