CEO Pro Sieben Sat 1: ci piacerebbe conoscere piani MFE

(Teleborsa) - "Pro Sieben Sat 1 ha provato a creare un gruppo televisivo europeo molti anni fa, ma poi ha fallito: non è possibile acquistare contenuti insieme a prezzi inferiori in tutta Europa o produrli insieme. Anche i risparmi sui costi sono difficilmente possibili, non vedo molto potenziale per le sinergie". Lo ha affermato Rainer Beaujean, amministratore delegato di Pro Sieben Sat 1, in un'intervista a Suddeutsche Zeitung. Pro Sieben Sat 1 è il gruppo televisivo tedesco che ha MFE-MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che ora scambia con azioni MFE A e MFE B) come primo azionista.

"Vedo questa come un'azienda assolutamente indipendente che cresce da sola ma sono sempre aperto alle idee, anche perché non è la mia azienda ma degli azionisti", ha aggiunto nell'intervista al giornale tedesco, che ha titolato l'intervista "Pro Sieben Sat 1 difende se stessa da Berlusconi".

"MediaforEurope è il nostro maggiore azionista, ma il nostro compito come consiglio di amministrazione è ovviamente quello di creare valore per tutti gli azionisti", ha detto a proposito del gruppo di Cologno Monzese, prima che aggiungere che con MFE "vorremmo vedere un dialogo più stretto. Ci piacerebbe sapere da MediaforEurope quali sono i loro piani per un gruppo mediatico paneuropeo in termini concreti e quale valore aggiunto avrebbe per tutti i nostri stakeholder, per i telespettatori, i clienti, i dipendenti, gli azionisti, il pubblico. Finora, per noi è chiaro che stiamo creando molto valore da soli".