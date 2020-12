© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laha approvato ile il, delll'organizzazione internazionale, con sede principale a Pescara, che promuove le attività di ricerca nell'astrofisica relativistica e nelle aree correlate, attraverso una rete di università e centri d'eccellenza.E' quanto comunica una nota stampa sottolineando che il rapporto, presentato in occasione della riunione delloLaha, in particolare, raccomandato all'ICRANet, con riferimento alla gestione del patrimonio immobiliare, di utilizzare al meglio tutte le sedi disponibili, specialmente quella di Nizza, e nell'ambito del procurement, di completare il procedimento di adozione di un regolamento dettagliato che disciplini le procedure sugli acquisti. Resta anche l'esigenza di una solida strutturazione dell'Internal Audit.Lesono state tutte accolte dall'Organizzazione.L'attività di external auditor di organizzazioni internazionali (oltre all'ITU, l'ICAO, l'ICGEB, l'ICRANet e ora il WMO) - conclude la nota - "continua a rappresentare per la