Centri commerciali aperti, i consumatori preferiscono il click & collect

(Teleborsa) - Secondo un sondaggio di, la più grande società di consulenza immobiliare al mondo, nelle prime due settimane di riapertura deiitaliani, c'è stato un ottimo ritorno dei visitatori, con un(presenze o visitatori) che ha, in sintonia con un marcato recupero del fatturato, considerato che circa ilcommerciali sonoTra i servizi richiesti dai consumatori, senza dubbio prevalgonodegli accessi.I consumatori chiedono anchee promozioni e lacon servizi dedicati alle famiglie con i figli, suggerendo ai centri commerciali di ripensare e ridistribuire gli spazi esistenti.Il servizio più richiesto è il, ossia la possibilità di ordinare online un prodotto e di ritirarlo successivamente in negozio. Quindi il negozio fisico è una componente fondamentale per lo shopping e un compromesso che soddisfa sia il cliente, che evita costi di consegna e può avere una maggiore flessibilità oraria, sia il venditore, che non perde il contatto diretto con il cliente e la possibilità di ulteriori guadagni dagli acquisti in negozio.In merito alla" (centri di aggregazione in cui è concentrata la ristorazione), i consumatori chiedono maggiori, con una crescente percentuale di spazio dedicata alla preparazione del servizio da asporto.