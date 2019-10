Centri antiviolenza, accolte 43 mila donne nel 2017

Ultimo aggiornamento: 13:24

(Teleborsa) - Sonoe tante anche quelle che vi lavorano. Nel 2017 vi hanno fatto ricorsoe cioè. E' quanto emerge da un, redatto in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO), il CNR e le Regioni, sui dati che riguardano i 281 Centri antiviolenza (CAV) che svolgono attività a sostegno delle donne maltrattate e dei loro figli.Ildi queste donne ha iniziato un(10,7 ogni 10mila). Tra le donne che hanno iniziato tale percorso, il 63,7% ha figli, minorenni nel 72,8% dei casi. Le donne straniere costituiscono il 27% di quelle prese in carico.sono molteplici, dall'(99,6%) al(94,9%), dal(96,8%) all'accompagnamento nel percorso verso(58,1%)(79,1%) e in generale verso l'autonomia (82,6%). Meno diffusi, il servizio di sostegno alla genitorialità (62,5%), quello di supporto ai figli minori (49,8%) e quello di mediazione linguistica (48,6%). L'82,2% dei Centri effettua la valutazione del rischio di recidiva della violenza sulla donna.Se sono tantissime le donne oggetto di violenza, sono: circae, di queste, 1.933 (mentre 2.470 (56,1%) risultano impegnate esclusivamente in forma volontaria.Numerose sono ledi cui i Centri si avvalgono:(89,3%),(91,7%),(94,1%),(50,2%). Scarsa invece la presenza di mediatrici culturali (28,9%). Ladei Centri antiviolenza: più di nove su dieci hanno svolto una formazioneper le operatrici sulla tematica di genere. Tra i temi specifici affrontati i più frequenti sono la Convenzione di Istanbul (81,2% dei Centri ha offerto corsi sul tema), i diritti umani delle donne (64%), l'accoglienza delle donne migranti (51,3%). Minore invece la quota di Centri che hanno trattato l'accoglienza delle donne con disabilità nei loro corsi (15,2%).