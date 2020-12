© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Centrale del Latte d'Italia (CLI) ha sottoscritto un accordo con i produttori di latte toscani per il triennio 2021-2023.L'accordo sul prezzo del latte alla stalla, unico in Italia per la durata triennale, consolida la partnership tra industria e mondo agricolo e "crea le premesse per dare stabilità e futuro alle nostre imprese e per rafforzare la filiera zootecnica toscana".La sottoscrizione dell'accordo - spiega una nota - è stata possibile grazie alle solide relazioni fra CLI e i rappresentanti delle cooperative Produttori Terre del Granducato, rappresentata dal Presidente Remo Marchi, e Cooperlatte rappresentata dal Presidente Giovanni Conti, che, su proposta del Presidente e Direttore di CLI Angelo Mastrolia e Marco Massaccesi, hanno deciso di condividere un contratto sul prezzo di lungo periodo per la filiera zootecnica della Toscana creando le premesse per una solida prospettiva di crescita comune.