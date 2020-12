© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Centrale del Latte d'Italia (CLI) e Newlat Food hanno sottoscritto un contratto d'affitto di ramo d'azienda in forza del quale, a partire dal 1° gennaio 2021, Newlat Food concederà in affitto a CLI il ramo d'azienda milk & dairy di proprietà di Newlat Food, avente a oggettol'esercizio dell'attività di lavorazione di materia prima e di produzione di prodotti milk&dairy (ossia, latte e prodotti a base di latte, nonché prodotti lattiero-caseari) per untotale e un Ebitdache dovrebbero superare, rispettivamente,e avrà una durata di due anni; si intenderà automaticamente rinnovato per un ulteriore anno salva disdetta con un preavviso di almeno 6 mesi.Le attività del Ramo d'Azienda oggetto del Contratto vengono svolte attraverso gli stabilimenti di Reggio Emilia, Salerno e Lodi, nonché attraverso i depositi di Reggio Emilia, Lodi, Roma, Eboli, Pozzuoli e Lecce., CLI dovrà corrispondere a Newlat Food un canone annuo determinato come segue: una componente fissa pari a 2 milioni oltre IVA di legge; e una componente variabile che – a partire dal 1° gennaio 2021 – sarà determinata su base trimestrale sarà pari all'1,5% del fatturato del trimestre di riferimento del Ramo d'Azienda, oltre IVA di legge.