(Teleborsa) - "Il rapporto Censis traccia, come sempre, un quadro lucido della situazione italiana. Mai come in questo periodo, una simile analisi ampiamente documentata è necessaria per aumentare la consapevolezza dei dati più importanti e delle sfide che ci troviamo ad affrontare".Ad affermarlo è il presidente del, nel corso della presentazione delsvoltasi al CNEL."Non vorremmo che si sottovalutasse la capacità di reazione e di recupero del Paese. Nello stesso tempo in cui si sottolinea la necessità di un'azione nuova e sistematica della, si dice che serve anche un progetto collettivo che la accompagni e sostenga. Questa azione collettiva è fondamentale. È importante che il Paese sia capace spontaneamente di reagire ma non basta. Il pubblico e le parti sociali devono contribuire a rilanciare una", ha aggiunto."Proprio perché c'è questa grande incertezza, con provvedimenti che si susseguono, occorrono massimadelle scelte. Noi invece registriamo poca chiarezza. In un momento come questo, incerto, con persone disorientate, con un calo di fiducia preoccupante, solo la chiarezza e la trasparenza e una comunicazione ampia e responsabile possono aiutare a superare il disorientamento e quelle venature di pessimismo che accompagnano questi eventi", ha concluso il presidente CNEL.