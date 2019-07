Cementir, ricavi in crescita nei primi sei mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I primi sei mesi di Cementir mostranoper 591,9 milioni di Euro in aumento rispetto ai 588,5 milioni del primo semestre 2018.Ilsi è attestato a 110,1 milioni di Euro (96 milioni di Euro nel primo semestre 2018), in crescita del 14,7%.L'di Gruppo è pari a 27,3 milioni di Euro e si confronta con i 77,6 milioni di Euro nel primo semestre 2018.a 399,1 milioni di Euro (416,4 milioni di Euro al 31 marzo 2019)., ovvero di raggiungere a livello consolidatodi Euro e undi Euro. L'netto a fine 2019 è previsto pari a circa 245 milioni di Euro, includendo investimenti industriali di circa 70 milioni di Euro. Le grandezze sopra esposte - spiega la società in una nota - includono gli impatti della introduzione dell'IFRS16 stimati in circa 23 milioni di Euro quale impatto positivo sul margine operativo lordo e in circa 80 milioni di Euro quale impatto incrementativo dell'indebitamento finanziario netto.