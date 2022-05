Cementir, ricavi +20% nel primo trimestre

Giovedì 5 Maggio 2022, 18:30







(Teleborsa) - Cementir Holding ha chiuso il primo trimestre con un utile ante imposte di 42,4 milioni di euro, in crescita del 171,% rispetto ai 15,6 milioni di euro del primo trimestre del 2021. I ricavi sono saliti a 362,3 milioni (+20,6% sui 300,5 milioni di Euro nel primo trimestre 2021).



Il Margine operativo lordo si è attestato a 60,7 milioni, in aumento del 26,2% rispetto ai 48,1 milioni del primo trimestre 2021, mentre l'incidenza del mol sui ricavi si attesta al 16,7% evidenziando un aumento della redditività industriale rispetto al primo trimestre 2021 (16,0%).



Il risultato operativo, tenuto conto di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per 27,8 milioni (27 milioni nel primo trimestre del 2021), è stato pari a 32,9 milioni rispetto ai 21 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.



L'indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2022 e' pari a 88,6 milioni da 167,8 milioni al 31 marzo 2021).